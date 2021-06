Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Nach Sturz mit dem Roller erst zum Impfen dann ins Krankenhaus zur Wundversorgung

Karlsruhe

Ein 59-jähriger Rollerfahrer stürzte am Mittwochvormittag wohl ohne Fremdeinwirkung im Kreisverkehr in der Mörscher Straße in Rheinstetten. Sein Transport ins Krankenhaus nahm einen ungewöhnlichen Verlauf.

Der Mann fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Motorroller auf der Mörscher Straße in Richtung Rappenwörthstraße. Im Kreisverkehr kam er zu Fall und verletzte sich im Gesicht und an den Händen. Er war auf dem Weg zum Arzt um seine ersehnte Corona-Impfung zu erhalten. Daher wurde er von den Rettungskräften zuerst zu seinem Arzt zum Impfen und dann zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gefahren.

Dort wurde er ambulant versorgt. Der Roller wurde beschädigt, die ausgelaufenen Betriebsstoffe von Mitarbeitern der Gemeinde Rheinstetten fachgerecht entfernt.

