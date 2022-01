Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) Am Samstag, 29.01.2022 in der Zeit von 22:26 Uhr bis 22:30 Uhr betreten zunächst zwei bislang unbekannte Täter das Gelände einer ehemaligen Autoverwertung an der Extertalstraße in Krankenhagen. Im weiteren Verlauf gelangten die Täter in eine Werkhalle und entwendeten Werkzeug mit bisher unbekanntem Wert.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/9545-0.

