Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Gefährdung des Straßenverkehrs durch betrunkenen Radfahrer

Stadthagen (ots)

Am vergangenen Samstagabend wurde die Polizei Stadthagen durch Zeugen zu einem betrunkenen Radfahrer gerufen. Dieser sei aufgrund seiner Alkoholisierung gegen einen parkenden PKW gefahren und anschließend geflüchtet. Der betroffene PKW wurde zwar nicht beschädigt, allerdings hat sich der Radfahrer an der Hand verletzt, so dass er im Klinikum behandelt werden musste. Zudem wurde bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 3,53 Promille festgestellt. Darauf folgten eine Blutentnahme und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

