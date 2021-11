Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 3 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 09.11.201, gegen 15.40 Uhr, die Bundesstraße 3 in Richtung Eimeldingen. In Höhe eines Autohofes übersah sie eine vor ihr verkehrsbedingt wartende 40-jährige Pkw-Fahrerin, auf welche sie auffuhr. Der Pkw der 40-Jährigen wiederum wurde auf einen vor ihr wartenden Ford geschoben. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.500 Euro.

