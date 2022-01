Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Freitag, 21.01.22, auf Samstag, 22.01.22, kam es in der Straße 'Weg Zum Resum' zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerstach an 5 an der Straße geparkten Autos einen oder mehrere Reifen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

