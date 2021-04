Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taschendieb klaut iPhone aus Jackentasche

Heidelberg (ots)

Nachdem eine 47-Jährige am Mittwochnachmittag ihre Einkäufe in der Heidelberg-Altstadt erledigte hatte, musste sie gegen 16:00 Uhr mit Erschrecken feststellen, dass ein Unbekannter ihr das Handy im Wert von rund 630 Euro aus der Jackentasche gestohlen hatte. Die Frau hatte ihr Auto gegen 13:30 Uhr in der Poststraße geparkt und ist anschließend zu Fuß durch die Hauptstraße gelaufen. Wann und wo der Langfinger zugeschlagen hat, ist nicht genau bekannt.

Wir möchten Ihnen in diesem Zusammenhang folgende Hinweise geben, wie Sie sich vor Handy- und Taschendieben schützen können:

- Lassen Sie Ihr Handy nicht aus den Augen - Tragen Sie Ihr Handy und andere Wertsachen möglichst dicht und sicher verschlossen am Körper - Nutzen Sie die Innentaschen Ihrer Kleidung - Achten Sie auf Ihre Umgebung und verdächtige Personen

