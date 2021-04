Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer Vorfahrt genommen - 21-jähriger Fahrer bleibt trotz Sturz unverletzt

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Obwohl ein 21-jähriger Fahrer einer Yamaha am Mittwoch um 18.50 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto stürzte, blieb er unverletzt. Ein 46-jähriger Fahrer eines Audi war von einem Firmengelände in der Neidensteiner Straße nach links in Richtung Neidenstein eingebogen ohne dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten, wodurch es zur Kollision kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

