POL-BOR: Borken - Radler streift Auto und stürzt

Ahaus (ots) - Unbekannte haben sich in Ahaus an einem mobilen Verkaufsstand zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten vergeblich, die Frontklappe aufzuhebeln. Der Tatort liegt an der Ecke Fuistingstraße / Zieglers Weiden. Das Geschehen spielte sich dort zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 08.00 Uhr, ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Kontakt für ...

