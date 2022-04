Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Tasche aus Auto entwendet

Stadtlohn (ots)

Eine Ledermappe, schriftliche Unterlagen, eine Powerbank und eine Packung Kekse hat ein Unbekannter am Freitag in Stadtlohn aus einem parkenden Wagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte unverschlossen an der Benzstraße gestanden, wo es zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr zu der Tat kam. Die Gegenstände hatten in einer Einkaufstasche gelegen, die im Fußraum des Autos gestanden hatte. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

