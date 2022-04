Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - "Spendensammler" fährt auf Zeugin los

Reken (ots)

Nur mit einem Sprung zur Seite konnte sich am Montag in Bahnhof Reken eine Frau vor einem herannahenden Auto in Sicherheit bringen. Das Geschehen spielte sich gegen 11.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Bahnhofstraße ab: Eine 47-Jährige hatte dort beobachtet, dass Männer mit einem Klemmbrett offenkundig versuchten, Spenden zu sammeln. Weil ihr die Umstände fragwürdig vorkamen, sprach sie einen der beiden an. Im Laufe des kurzen Gesprächs kündigte die Frau an, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin stieg der Unbekannte in einen Wagen, gab Gas und fuhr los - unbeeindruckt von der Tatsache, dass die 47-Jährige im Fahrweg stand. Sie blieb unverletzt.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, schwarze Haare, dunkler Teint; bekleidet mit weißen Schuhen der Marke Nike, einer schwarzen Hose, einem weißen T-Shirt, einer blauen Jacke und einem weißen Mund-Nase-Schutz; sein Begleiter war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hatte schwarze kurze Haare und war bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose. Der Unbekannte habe einen dunklen Pkw der Marke BMW oder Audi mit WAF-Kennzeichen für Warendorf gefahren. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

