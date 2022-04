Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Schaufenster beschädigt

Reken (ots)

In Bahnhof Reken haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende zwei Schaufenster eines Geschäfts eingeschlagen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 3.000 Euro an. Der Tatort liegt an der Bahnhofstraße. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter nichts gestohlen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

