Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebe suchen Baustelle heim

Gescher (ots)

Werkzeug und Kabel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gescher gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter einen Container aufgebrochen. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände einer Baustelle in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting ab. Im Nahbereich hatte ein Anhänger gestanden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher diesen gestohlen, um damit das Diebesgut zu transportieren. Darüber hinaus, dass aus einem Schlepper und einem Teleskoplader insgesamt circa 100 Liter Dieselkraftstoff fehlten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

