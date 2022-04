Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schulgebäude beschädigt

Gronau (ots)

Mit Pflastersteinen beschädigten am zurückliegenden Wochenende noch unbekannte Täter die Scheiben einer Eingangstür des Schulgebäudes am Eschweg. Zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, ereignete sich das Geschehen. Der oder die Täter hatten zuerst den Briefkasten aus der Verankerung gerissen und die dabei gelockerten Pflastersteine für die Tat genutzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell