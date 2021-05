Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an der Grillhütte

Burgen (ots)

Im Zeitraum vom 16.05.2021-30.05.2021 beschädigen bisher noch unbekannte Täter die Schutzhütte der Gemeinde Burgen. Beschädigt wurde das Glas eines Fenster-Elements und das der Eingangstür. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

