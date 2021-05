Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 31.05.2021

Daun (ots)

Ereignis: Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Ort: Wiesbaum, L 26

Zeit: 30.05.2021, 13.00 Uhr

Vier leicht verletzte Personen, dies war das Resultat eines Auffahrunfalls, der sich am gestrigen Sonntag ereignete. Eine Autofahrerin, die auf der L 26 von Hillesheim in Richtung Wiesbaum fuhr, musste ihr Fahrzeug plötzlich verkehrsbedingt abbremsen. Der ihr folgende Pkw- Fahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät, und kollidierte mit dem vorausfahrenden Auto. Der Mann, sowie zwei weitere Insassen und die vor ihm Fahrende wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehren aus Wiesbaum und Mirbach waren mit über 20 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell