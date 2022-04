Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit abgelaufenen Kennzeichen gefahren

Borken (ots)

Immer noch fehlt an manchen E-Scootern ein aktuelles Versicherungskennzeichen. Das konnten Polizeibeamte am Freitag in Borken gleich zwei Mal feststellen: "Fehlanzeige" hieß es in dieser Hinsicht bei einem 25-Jährigen auf der Heidener Straße ebenso wie bei einem 17-jährigen Fahrer auf dem Beckingsweg. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren ein, darunter im zweiten Fall zusätzlich ein gesondertes gegen den Halter des E-Scooters.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jährlich am 01. März ein neues Versicherungsjahr beginnt für Kleinkrafträder, Mofa, Krankenfahrstühle und Elektrokleinstfahrzeuge, also versicherungskennzeichenpflichtige Fortbewegungsmittel. Unser Appell: "Bitte kümmern Sie sich um eine neue Versicherung, bevor Sie jetzt losfahren!" Grüne Versicherungskennzeichen, natürlich mit der gültigen Jahreszahl, sind an die Fahrzeuge anzubringen. Bei Verkehrsunfällen kann es zu horrenden Kosten kommen. Sind Sie nicht korrekt versichert, bleiben Sie auf den Kosten sitzen.

