Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - WC-Anlage beschädigt

Borken (ots)

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken. Ihr Ziel: die öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell