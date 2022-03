Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Jugendliche Randalierer - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag meldeten Anwohner kurz nach Mitternacht zwei Jugendliche, die in der Straße "Vorstadt" in Besigheim randalieren würden. Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen trafen kurz darauf zwei Tatverdächtige an. Beim Erblicken der Polizei versuchten sie zu fliehen, wobei ein 17-Jähriger festgenommen werden konnte. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden ihm Handschließen angelegt. Der Jugendliche wurde im Laufe der Nacht von seiner Mutter beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen abgeholt. Ermittlungen zu seinem Begleiter dauern noch an. Bisher wurde ein abgetretener Außenspiegel an einem Pkw festgestellt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, 07142 405-0, bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

