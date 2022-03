Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Anhänger in der Mildred-Scheel-Straße entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten von zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 16:00 Uhr einen in der Mildred-Scheel-Straße in Sersheim abgestellten Pkw-Anhänger der Marke Saris. Die Unbekannten hinterließen am Tatort auf einer Gartenmauer lediglich die Bremsblöcke des Anhängers. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

