POL-LB: Stadt Kornwestheim und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Durchsuchungsmaßnahme wegen illegalem Glücksspiel in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Kornwestheim kontrollierten Beamte des Polizeireviers Kornwestheim und des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Dienstagnachmittag die Räumlichkeiten eines Imbisses im Bereich des Bahnhofs in Kornwestheim. Aufgrund des Verdachts, dass die aufgestellten Geldspielautomaten in der Vergangenheit während der Sperrzeiten in Betrieb genommen worden waren, hatte die Stadtverwaltung dem Inhaber das Aufstellen der Automaten untersagt. Der Wirt hatte in der Folge die Auflage erhalten, die Automaten bis Anfang Februar zu entfernen. Im Zuge der Kontrolle wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Ludwigsburg wegen Verstoßes gegen das Gaststättengesetz vollstreckt. Die beiden Geldspielautomaten standen weiterhin betriebsbereit in der Gaststätte. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten ein möglicherweise manipuliertes Wettterminal. Solche Terminals unterliegen einem generellen Verbot. Die beiden Spielgeräte wurden vor Ort durch die Polizei ausgelesen, während das Wettterminal beschlagnahmt wurde. Gegen den Betreiber des Imbisses wird nun wegen unerlaubter Veranstaltung von Glücksspiel ermittelt.

