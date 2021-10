Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr

Prüm (ots)

Am Freitag, den 01.10.2021 kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr auf der B 51, in Höhe der Einmündung Richtung Schlossheck in Fahrtrichtung Prüm zu einer Nötigung im Straßenverkehr, wobei mindestens ein anderes Fahrzeug gefährdet wurde. Bei dem beschuldigten Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz, Typ "Vito-Tourer". Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es ebenfalls zu Gefährdungen weiterer entgegenkommender Verkehrsteilnehmer auf der B51 in Fahrtrichtung Prüm gekommen.

Zeugen sowie möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/9420 oder per E-Mail zu melden.

