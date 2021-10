Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in mutmaßlich hilfloser Lage

Neidenbach (ots)

Am heutigen 07.10.2021 wurde die Polizeiinspektion Bitburg darüber informiert, dass ein Arbeiter in Neidenbach vermisst wird. Dieser wurde von seinen Kollegen zuletzt am Vortag bei Arbeiten am Solarpark im Bereich Erntehof gesehen. Die vermisste Person hat keinerlei Anlaufadressen in der Großregion und verfügte zum Zeitpunkt des Verschwindens über kein Mobiltelefon. Der Vermisste hat zudem seinen Geldbeutel mit Ausweis auf der Baustelle zurückgelassen und verfügt daher aktuell über keinerlei finanzielle Mittel. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse der Polizeiinspektion Bitburg erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass die Person sich in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Person. Es handelt sich bei dem Vermissten um einen 19 Jährigen rumänischen Staatsangehörigen mit schwarzen Haaren und ungepflegtem Bart. Der Vermisste ist zudem von schlanker Statur. Vor seinem Verschwinden trug er schwarze Gummistiefel und eine blaue Hose. Zudem soll er entweder mit einer gelb/ schwarzen, oder einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizeiinspektion Bitburg fragt: Wer hat den Vermissten seit dem 06.10.2021 ab 17:00 Uhr im Bereich Neidenbach/ Neuheilenbach, oder der Umgebung gesehen und kann Angaben zu seinem letzten Aufenthaltsort machen? Wurde der Vermisste eventuell per Anhalter mitgenommen und falls ja, bis wohin? Entsprechende Zeugen werden gebeten, sich unter der 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.

