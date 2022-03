Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Ölspur nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag führte ein Auffahrunfall gegen 00:30 Uhr auf der Löchgauer Straße auf der Höhe des Ortschilds in Besigheim zu einer etwa 300 Meter langen Ölspur. Ein 25-jähriger Jaguar-Lenker war in Richtung Besigheim unterwegs, wo er am Ortsschild abbremste. Ein hinter ihm fahrender alkoholisierter 24-jähriger Audi-Lenker bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Jaguar auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über einem Promille. Der 24-Jährige musste zur Blutprobe und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an den beteiligten Autos beträgt insgesamt etwa 20.000 Euro. Aus der aufgerissenen Ölwanne des Audi verteilte sich Öl in einer Länge von etwa 300 Metern auf der Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Besigheim rückte mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Wegen der Größe der verunreinigten Verkehrsfläche wurde zur Fahrbahnreinigung zudem ein Fachunternehmen angefordert. Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

