Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Isselburg (ots)

Am Freitag bemerkte eine Anwohnerin der Beethovenstraße gegen 15.20 Uhr eine Person in ihrem Garten. Diese klopfte gegen die Fenster, hielt sich auf der Terrasse auf und betrat auch die unverschlossene Garage. Der Mann hatte die Geschädigte, die unmittelbar die Polizei informiert hatte, offenbar nicht bemerkt. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Verdächtige zu flüchten. Vergeblich - der 16-Jährige aus Oude Ijsselstreek (NL) wurde festgenommen. Er hatte eine Sturmhaube und Handschuhe dabei. In das Gebäude war er nicht eingedrungen und hatte auch nichts aus der Garage bzw. dem Garten entwendet. Bereits am Tag zuvor war es zu einem vergeblichen Einbruchsversuch in das Wohnhaus gekommen. Ob der 16-Jährige auch für diese Tat verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Er wurde nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen in die Obhut seines Vaters übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

