Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Paketbote angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Samstagmittag (07.08), gegen 13:30 Uhr, war ein 31 Jahre alter Mann aus Düsseldorf an der Bismarckstraße dabei, Pakete auszuliefern, als er mit einem Unbekannten aufgrund der Parksituation seines Arbeitsfahrzeugs in Streit geriet. Der Tatverdächtige soll dem Paketboten daraufhin unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben den gesuchten Mann wie folgt: Er soll circa 55 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Sein Gesicht sei "kantig" gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit dunkler Sportkleidung sowie einer Kappe und Brille.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell