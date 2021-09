Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0708--Transporter brennt aus--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Hinterm Sielhof Zeit: 21.09.21, 3.55 Uhr

Auf einem Firmengelände in Kattenturm brannte am frühen Dienstagmorgen ein Kleintransporter in voller Ausdehnung. Die Polizei sucht Zeugen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr trafen schnell auf dem Betriebshof des Gebäudedienstleisters in der Straße Hinterm Sielhof ein. Die Flammen konnten gegen 4 Uhr gelöscht werden. An dem Ford Transit entstand ein Totalschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell