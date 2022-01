Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Musikbox aus Gaststätte gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagnachmittag in einer Gaststätte im Stadtteil Neckarstadt-Ost eine Musikbox im Wert von rund 500 Euro. Gegen 12 Uhr betraten drei unbekannte Männer die Gaststätte in der Käfertaler Straße und ließen sich in der sogenannten Lounge nieder. Wenig später kam ein vierter Mann hinzu. Gemeinsam konsumierte man Speisen und Getränke. Die Zeche zahlten die Männer jeweils. Als alle vier Männer gegen 17 Uhr das Lokal verlassen hatten, bemerkte eine Bedienung, dass die Musikanlage verschwunden war. Offenbar hatten die vier Männer sie mitgehen lassen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 175 cm groß - 50 bis 55 Jahre alt - untersetzt - grau-weiße, kurze Haare - trug einen grauen Pulli und Jeans.

Person 2:

- ca. 175 cm groß - schmale Figur - hatte sehr ungepflegte Zähne - schwarze Haare, länger und ungepflegt.

Person 3:

- ca. 190 cm groß - vermutlich Kroate - kurze schwarze Haare - gepflegte Erscheinung - trug eine dunkelblaue Wollmütze.

Person 4:

- nicht groß - kräftig

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den vier Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

