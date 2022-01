Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Schule in Weinheim ein.

Einer Polizeistreife fiel kurz nach 2 Uhr auf, dass die Alarmleuchte der Schule in der Breslauer Straße in Betrieb waren. Auch zwei Verantwortliche der Bildungseinrichtung waren bereits automatisch verständigt worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Einbrecher kurz nach 2 Uhr an dem Schulgebäude in der Breslauer Straße eine Scheibe ein und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Zumindest in einem Klassenraum durchwühlten sie einen Schrank, bevor sie durch ein weiteres geöffnetes Fenster die Flucht antraten. Inwiefern die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

