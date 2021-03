Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Koks am Steuer

Oberhausen (ots)

Bei einer gezielten Verkehrsüberwachung in Oberhausen ist ein Autofahrer (37) am 28.03.2021, gegen 10:00 Uhr dabei beobachtet worden, wie er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen erstattet.

Der Mann war auf der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Mülheim unterwegs. Es war deutlich zu sehen, dass er ein Handy in der Hand hatte und sprach. Während der Kontrolle gab er an, nicht telefoniert zu haben, er habe vielleicht an einer E-Zigarette gezogen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt, der reagierte positiv auf Kokain. Drogen habe er natürlich auch nicht genommen, erklärte des Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell