Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkaufswagen hält Einbruch stand

Ahaus (ots)

Unbekannte haben sich in Ahaus an einem mobilen Verkaufsstand zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten vergeblich, die Frontklappe aufzuhebeln. Der Tatort liegt an der Ecke Fuistingstraße / Zieglers Weiden. Das Geschehen spielte sich dort zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 08.00 Uhr, ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell