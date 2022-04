POL-KLE: Issum-Sevelen - Einbruch in Bauernhof

Straelen-Louisenburg (ots) - Am Donnerstag (14.04.2022) gegen 15:00 Uhr verschaffte sich ein 39-jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden Zugang zu einer Lagerhalle an der Leuther Landstraße und entwendete Kupferkabel. Beim Verlassen der Halle wurde der vermeintliche Täter von einem Zeugen beobachtet und aufgehalten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten Kupferkabel und ...

