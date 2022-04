Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Raub auf dem Trojedamm + Anonyme Anzeigen - Kripo sucht Opfer und Zeugen + Autodiebstahl in der Luchgasse + Graffiti am Kirchhof

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Raub auf dem Trojedamm

Die Kripo sucht nach einem Raub auf dem Trojedamm zwischen dem Hirsefeldsteg und dem Aquamar nach Zeugen und bittet um Hinweise. Der Raub auf ein Seniorenehepaar im Alter von 77 und 85 Jahren war am Sonntagabend (03. April) gegen 21.40 Uhr. Das Paar blieb unverletzt. Der Täter hatte seine Opfer mit dem Messer bedroht und Geld gefordert. Er flüchtete mit einer Geldbörse und erbeutete damit einen zweistelligen Geldbetrag, eine Scheckkarte und eine Krankenversicherungskarte. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca., 25 Jahre alten und nur ca. 1,65 Meter großen und leicht dunkelhäutigen Mann. ER trug insgesamt dunkle Kleidung und eine FFP 2 Maske. Wer war zur fraglichen Zeit noch auf dem Trojedamm? Wer hat die Begegnung zwischen dem jungen Mann und dem deutlich älteren Ehepaar beobachtet? Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann ihn näher Beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Anonyme Anzeigen - Kripo sucht Opfer und Zeugen

Nach zwei anonymen Anzeige, die sich aber sehr wahrscheinlich auf die gleiche Auseinandersetzung beziehen, sucht die Kripo Marburg nach Opfern und Zeugen, bittet um sachdienliche Hinweise und den anonymen Verfasser der Anzeige, sich zu melden. Nach den Mitteilungen griff eine größere Gruppe mutmaßlich junger Männer in der Nacht zum Samstag oder aber zum Sonntag, 27. März, zwischen 00.30 und 02 Uhr an der Mensabrücke am Erlenring einen auf dem Boden liegenden Obdachlosen an. Einen genauen Geschehensablauf und auch die Folgen für den Obdachlosen gehen aus den anonymen Anzeigen nicht hervor. Laut einer Mitteilung ging der Anzeigeerstatter dazwischen und erhielt selbst einen Faustschlag auf den Kopf. Ihm gelang dann die Flucht, wobei die Angreifer ihn bis zu den Bushaltestellen am Erlenring verfolgten. Wer war in der fraglichen Zeit am Erlenring, an der Mensa? Wer hat dort ein Geschehen wie beschrieben beobachtet? Jede Aussage könnte wichtig sein und zur Aufklärung eines tatsächlichen Geschehens beitragen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406-0.

Langenstein - Autodiebstahl in der Luchgasse

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 04. April, stahl ein Autodieb zwischen 21 und 03.30 Uhr einen white-sand farbigen Hyundai Tucson. Der hochwertig u.a. mit Alarmanlage, Wegfahrsperre und Keyless-Go ausgestattete SUV stand auf einem frei zugänglichen Stellplatz eines Hauses in der Luchgasse. Bislang ergaben sich keine Hinweise zur Art und Weise des Diebstahls, insbesondere steht nicht fest, ob der oder die Täter das Auto verluden oder damit wegfuhren. Wer hat in der Tatnacht in Langenstein verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. langsam fahrende Fahrzeuge eventuell mit auswärtigen Kennzeichen gesehen? Wer hat z.B. in der Luchgasse jemanden aus einem ankommenden Auto aussteigen und dann mit dem Hyundai Tucson wegfahren sehen. Wo ist der SUV, wo sind die Kennzeichen MR-GU 53 jetzt? Bei Sichtung von Auto und/oder Kennzeichen bittet die Polizei um sofortige Nachricht. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti am Kirchhof

Die Polizei Marburg bittet nach einem Graffiti am Lutherischen Kirchhof an der Sandsteinmauer zum Kinderspielplatz um Hinweise. Mit roter Farbe sprühte der Täter der Sachbeschädigung dort einen Schriftzug auf. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit liegt nach der jetzt erstatteten Anzeige bereits vor Mittwoch, 16. März. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell