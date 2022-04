Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: "Sicheres Marburg" - Polizei setzt Kontrollen fort + Mülltonne brannte + Totalschaden nach Fahrt unter Alkoholeinfluss + Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - "Sicheres Marburg" - Polizei setzt Kontrollen fort

Am Donnerstag, 31. März, war die Polizei Marburg unterstützt durch die Bereitschaftspolizei erneut im Rahmen der Vereinbarung "Sicheres Marburg" unterwegs. Bei den mobilen und stationären Fuß- und motorisierte Streifen in der Stadt, speziell am Bahnhof, am Ortenbergsteg, rund um die Alte Uni-Bibliothek, den Hermann-Cohen-Weg und die Ernst-Giller-Straße stellte die Polizei bei fünf Personen Rauschgift sicher und legte Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Außerdem ahndeten sie insgesamt acht Ordnungswidrigkeiten von Autofahrern.

Wolfgruben - Mülltonne brannte

Heute Morgen (Freitag, 1. April 2022) brannte gegen 05.40 Uhr eine Mülltonne im Arnoldsweg. Die Feuerwehr löschte den Brand der außer an dem Abfallbehälter keinen weiteren Schaden anrichtete. Die Brandursache steht nicht fest. Da auch eine Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Totalschaden nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Die Autofahrt eines 33 Jahre alten Mannes aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, endete nach der Kollision mit einer Werbetafel mit einem wirtschaftlichen Totalschaden an seinem Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Alkotest zeigte etwas über 0,9 Promille. Der Unfall passierte in der Nacht zum 01. April, gegen 00.50 Uhr. Beim Einfahren vom Auweg in die Straße Im Frauental kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Werbetafel. Nach der Kollision war das Auto im Wert von mindestens 5000 Euro nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bemerkte bei dem Fahrer den Einfluss von alkoholischen Getränken, veranlasste nach dem positiven Alkotest eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Cappel - Treppengeländer beschädigt

Bei einem noch unbekannten Fahrmanöver auf dem vor dem Haus liegenden Parkplatz beschädigte ein Autofahrer den Handlauf einer Treppe zum Anwesen Dietersberger Straße 2. Der Verursacher des Schadens von mehreren Hundert Euro verließ den Unfallort, ohne sich m die Schadensregulierung zu kümmern. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Der Unfall war am Mittwoch, 30. März, zwischen 08.15 und 11 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfall in der Baustelle - Pkw weicht Radlader aus

Die Polizei Marburg ermittelt nach einem Unfall in der Baustelle auf der Landstraße 3092 zwischen der Marbach und Michelbach. Beteiligt waren ein großer, gelber Radlader und ein blauer Ford C-Max. Der Unfall war am Donnerstag, 31. März, gegen 10.45 Uhr. Die Ermittlungen nach dem Radlader blieben bislang erfolglos, zur Baustelle gehörte er nicht. Der 38 Jahre alte Fordfahrer fuhr nach eigenen Angaben bei Grün in den durch die Baustellenampel geregeltem, nur einspurig befahrbaren Baustellenabschnitt der Landstraße ein. Er begegnete dann einem entsprechend langsam fahrenden Radlader und sah sich gezwungen, in den abgesperrten Bereich auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Beim "Wegschieben" der Sperrbake entstand an dem Ford ein eher geringer Sachschaden. Die Kollision mit der Baumaschine konnte der Fordfahrer aber vermeiden. Vermutlich bemerkte der Fahrer des Radladers den Schaden am Ford deshalb auch nicht und setzte die Fahrt fort. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten den Fahrer der Baumaschine, sich zu melden und um Hinweise, die zur Identifizierung des Fahrzeugs und Fahrers führen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

