Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tatverdächtiger nach Brandstiftungen am Krummbogen ermittelt (Bezug zur Presseinfo der Polizei Marburg vom 31.März)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Nach zwei Brandstiftungen am Mittwoch, 30. März, gegen 16 Uhr, auf dem Gelände der Aral-Tankstelle am Krummbogen nahmen die Brandursachenermittler die Kripo Marburg am Donnerstag, 31. März einen Tatverdächtigen vorübergehend fest. Der polizeibekannte 36-Jährige aus dem Betäubungsmittelmilieu machte keine Angaben zur Sache. Während der Ermittlungen am Tatort erhielten die Brandursachenermittler eine sehr gute Personenbeschreibung. Bei der anschließenden Fahndung erkannten sie an den Bushaltestellen am Vorplatz des Marburger Hauptbahnhofs einen Mann, auf den diese Beschreibung nahezu perfekt passte. Er trug sogar noch die fast identische beschriebene Kleidung, sodass die vorübergehende Festnahme erfolgte. Die Fahnder entließ den Tatverdächtigen nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen dauern an.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell