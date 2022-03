POL-MR: 2 x Brandstiftung am Krummbogen -Kripo bittet um Hinweise + Versuchter Einbruch + Ohne Führerschein aber mit THC + Zeugensuche nach Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - 2 x Brandstiftung am Krummbogen -Kripo bittet um Hinweise

Nach zwei Brandstiftungen am Mittwoch, 30. März, gegen 16 Uhr, auf dem Gelände der Aral-Tankstelle am Krummbogen sucht die Kripo nach Zeugen und bittet um Hinweise. Die Kripo möchte einen Mann identifizieren, den Zeugen zur Brandzeit am Tatort sahen. Der Gesuchte ist 20 bis 25 Jahre alt, schlank und hat dunkle lockige Haare. Er hatte ein Fahrrad dabei. Leider gibt es weder zur Person noch zum Fahrrad eine weitere Beschreibung. Der Mann steht unter dem Verdacht Feuer an zwei Fahrzeugen gelegt zu haben. Der Versuch einen weißen Renault Master, einen sogenannten "Studi-Bus" anzuzünden, scheiterte, das Anzünden des danebenstehenden roten Mazda 2 mit HDH-Kennzeichen gelang. Das Feuer entzündete den kompletten Motorraum und führte zu einem Totalschaden an dem Auto. Wer hat den Mann mit dem Fahrrad noch gesehen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zur Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Versuchter Einbruch in Imbiss

Beim Versuch, die Eingangstür zum Imbiss auf dem Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße aufzuhebeln, entstand an der Tür ein leichter Schaden. Sie blieb aber zu und der Einbrecher damit ohne Beute. Ob der Täter aufgab oder wegen Störung durch etwaige zeugen flüchtete, steht nicht fest. Der versuchte Einbruch war zwischen 19 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch, 30. März. Wer hat in dieser Zeit auf dem Lidl-Parkplatz verdächtige Personen bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Ohne Führerschein aber mit THC

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwoch, 30. März, um 13.40 Uhr, in der Niederrheinischen Straße bemerkte die Streife Anzeichen, dass der 31 Jahre alte Autofahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der anschließende Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der im Ostkreis lebende Mann noch nie einen Führerschein hatte. Er muss sich demnächst also nicht nur wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Natürlich war die Fahrt mit der Kontrolle zu Ende und die Polizei veranlasste noch eine Blutprobe.

Berichte zu fünf Unfallfluchten

Marburg - Frankfurter Straße - Unfallflucht im Hinterhof

Bei einer Unfallflucht entstand an einem grüngrauen E-Klasse Mercedes hinten links ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Daimler stand zur Unfallzeit am Mittwoch, 30. März, zwischen 12.30 und 13.45 Uhr in einer Parkreihe im Hinterhof des Anwesens Frankfurter Straße 3. Nach den Spuren kam es sehr wahrscheinlich bei einem Rangiermanöver zum Ein- oder Ausparken zur Kollision. Unfallspuren am beschädigten Auto, die Rückschlüsse auf das verursachende zuließen ergaben sich nicht. Allerdings müsste der Anstoß deutlich hörbar gewesen sein, sodass die Polizei auf Zeugenaussagen hofft.

Cappel - Tatort - tegut-Parkplatz

"Der Unfall kann nur auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße passiert sein", sagte der 65 Jahre alte Fahrer eines grauen VW Passat. Das Auto stand dort am Montag, 28. März, zwischen 17.15 und 18 Uhr. In dieser Zeit prallte ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die rechte Seite des Passat und verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei zu benachrichtigen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin geben?

Schönstadt/Bracht - Kollision im Begenungsverkehr auf der K 3 - Spiegelschaden

Auf der Kreisstraße 3 zwischen Schönstadt und Bracht berührten sich die beiden Außenspiegel der sich begegnenden Kleintransporter. Die Fahrerin des grauen Citroen Jumper wartete wenige Meter nach dem Unfall im Stichweg zum Aussiedlerhof vor Schönstadt fast 20 Minuten vergeblich auf die Rückkehr des anderen Richtung Bracht gefahrenen Transporters. Durch den Spiegelschaden am eigenen Auto konnte die Citroenfahrerin keine weiteren Details zum entgegengekommenen Transporter nennen. Es handelte sich um einen Transporter etwa gleicher Größe wie der Jumper. Der Unfall war am Mittwoch, 30. März, gegen 07.45 Uhr. Wer war zu dieser Zeit noch auf der K 3 zwischen Schönstadt und Bracht unterwegs, kann sich an einen in Richtung Bracht fahrenden Transporter erinnern und nähere Angaben zu diesem machen? Wo steht seit Mittwochmorgen ein Transporter mit einem fischen Unfallschaden am linken Außenspiegel?

Sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht dank Zeugenaussage geklärt

Dank einer aufmerksamen Zeugin steht fest, dass ein 20 Jahre junger Mann unter dem Verdacht, mit seinem Auto beim Ausparken mit einem schwarzen VW Touareg kollidiert und anschließend weggefahren zu sein. Der Unfall war am Mittwoch, 30. März, um 20.34 Uhr, auf einem Parkplatz in der Willy-Mock-Straße. Bei dem Schaden an beiden Fahrzeugen müsste der Verursacher den Anstoß bemerkt haben. An seinem Auto entstand ein Heckschaden von nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro. Der Schaden am Touareg beträgt mindestens 1500 Euro.

Wommelshausen - Schwerlasttransporter verursacht Schaden an Mauer und Hofüberdachung

Die Zeugin, die angab, dass ein Schwerlasttransporter mitsamt Begleitfahrzeug nach der Kollision mit Mauer und Dach des Anwesens Wommelshäuser Straße 24 zunächst mal einige Minuten anhielt, dann jedoch weiterfuhr, konnte leider kein Kennzeichen ablesen. Die Polizei Biedenkopf sucht deshalb weitere Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Schwertransport mit Begleitfahrzeug oder einem sonstigen größeren Lastwagen, welcher am Mittwoch, 30. März, gegen 05 Uhr durch Wommelshausen fuhr. Bei der Kollision entstand an Mauer und Dach ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

