Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

Die Polizei Biedenkopf sucht nach einer Unfallflucht einen weißen, mutmaßlich vorne links leicht unfallbeschädigten Pkw mit, sofern sichtbar, fremden, dunklen, schwarzen Lackspuren. Der Unfall passierte am Montag, 28. März, zwischen 10.45 und 11.15 Uhr, auf dem im Hinterhof des Gebäudekomplexes Bahnhofstraße 1 a/b gelegenen Parkplatz. Der an der rechten Seite am vorderen Kotflügel verkratzte schwarze Opel Corsa stand mit der Front zum angrenzenden Kindergartengelände ganz außen auf der mittig gelegenen Parkfläche. Als der Opelfahrer zurückkehrte, nahm er auf der zuvor unbesetzten Fläche rechts neben seinem Auto zunächst mal nur einen auffällig schräg, ebenfalls vorwärts eingeparkten weißen Pkw wahr. Den Schaden am eigenen Auto bemerkte er erst später. Ein anderer Unfallort scheidet nach seinen Angaben jedoch aus. Wer hat das Einparkmanöver des weißen Autos gesehen? Wem ist der Wagen wegen der auffälligen Abstellart aufgefallen und wer kann nähere Angaben zu diesem Auto machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

