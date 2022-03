Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Schmiedeofen in einer Werkstatt brannte - Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Dissen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag ist es in einer Werkstatt in der Straße "Im Dorfe" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei bekommen. Nachdem ein Mitarbeiter gegen 17.30 Uhr Europaletten in dem Schmiedeofen der Werkstatt verbrannte, bemerkte er nach kurzer Abwesenheit eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Der 32-Jährige alarmierte umgehend die Feuerwehr, die kurze Zeit später offenes Feuer in dem Schmiedeofen feststellte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Schwelbrand in der Werkstatt sowie hölzernen Zwischendecke. Durch die Löschkräfte aus Dissen und Bad Rothenfelde wurde das Feuer im Ofen erfolgreich bekämpft und die Zwischendecke aufgrund von Glutnestern abgetragen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Es ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden, Personen wurden nicht verletzt.

