Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstähle aus parkenden Lieferwagen: Zivile Bundespolizisten nehmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Köln (ots)

Nachdem bereits am Samstag (12. Februar) ein 21-Jähriger bei Diebstahlshandlungen beobachtet und anschließend festgenommen werden konnte, griffen zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) gestern erneut zu. Zwei Tatverdächtige nutzten die Gelegenheit und stahlen Gegenstände aus abgestellten aber nicht verschlossenen Lieferwagen.

Gleich zwei erfolgreiche Aufgriffe verzeichneten Zivilbeamte der Bundespolizei in den vergangenen Tagen. Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) am Kölner Hauptbahnhof und bemerkten eine auffällig agierende Person. Augenscheinlich suchte sie nach der richtigen Tatgelegenheit und spähte Wertgegenstände potenzieller Opfer aus. Obgleich der Mann im Hauptbahnhof nicht straffällig wurde, folgten ihm die Beamten fußläufig. Etwa eine Stunde später beobachteten die zivilen Bundespolizisten dann den ersten Diebstahl. Aus einem abgestelltem Lieferwagen entwendete der 21-jährige Marokkaner eine auf dem Beifahrersitz liegende Jacke. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen und gaben dem Anlieferer (50) das Kleidungsstück zurück. Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof ermittelten die Fahnder die Identität des Mannes mittels Fingerabdruckscan, fertigten eine Strafanzeige und entließen ihn zunächst - doch nicht für lange. Keine zehn Minuten später beobachteten die Beamten den nächsten Diebstahlsversuch des 21-Jährigen. Auf einer Sitzgruppe im Kölner Hauptbahnhof stahl der dreiste Täter einem schlafenden Mann das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Erneut stellten sie den jungen Wiederholungstäter und nahmen ihn noch vor Ort vorläufig fest. Nach Sicherung der Videoaufzeichnungen, führten sie den Mann dem Polizeigewahrsam der Kölner Polizei zu. Im Nachgang ermittelten die Beamten, dass der Tatverdächtige bereits mit einer ähnlichen Taschendiebstahlstat aus Januar 2022 in Verbindung gebracht werden konnte.

Gestern Abend gegen 19:00 Uhr dann die nächste vorläufige Festnahme: Eine ebenfalls zivile Streife der FEG TD befand sich zur Bekämpfung von Taschendiebstählen am Haltepunkt Trimbornstraße in Köln. Auch hier beobachteten die Beamten zwei auffällig agierende Personen, welche vorbeilaufende Reisende und ihre mitgeführten Gepäckstücke sehr genau ins Auge fassten. Hier fanden auch diese Männer nicht die richtige Tatgelegenheit, deshalb griffen sie bei einem abgestellten Lieferwagen zu. Nachdem der Fahrer den Wagen verlassen hatte, öffnete einer der Tatverdächtigen die unverschlossene Tür und beugte sich ins Fahrzeuginnere. Die Zivilbeamten sprachen die Männer daraufhin an, welche sofort die Flucht ergriffen. Während einer der Tatverdächtigen entkam, nahmen die Beamten den zweiten Mann vorläufig fest. Bei dem 33-jährigen Marokkaner fanden die Bundespolizisten einen Teil des Diebesgutes, eine hochwertige Bauchumhängetasche, auf. Die darin enthaltene Geldbörse samt 500 Euro Bargeld verblieb vermutlich beim zweiten Tatverdächtigen. Mittels Fingerabdruckscan stellten die Beamten auch dieses Mal die Identität zweifelsfrei sicher und führten den 33-Jährigen zunächst dem Polizeigewahrsam zu. Noch heute soll er einer Haftrichterin oder Haftrichter zur Entscheidung vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell