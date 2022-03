Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in obere Etage eines Lebensmittelgeschäfts an der Herrenteichstraße

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr und Sonntagmorgen, 08.30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Lebensmittelgeschäft in der Herrenteichstraße, nahe des Domhofs zu schaffen. Mittels Manipulation an einem Fenster gelangten die Täter in das Gebäude. Da sich das besagte Fenster in der ersten Etage des Hauses befindet, gelangten die Einbrecher vermutlich über ein im Hinterhof angrenzendes Garagenflachdach zum Tatobjekt. In den Büroräumlichkeiten des Geschäfts suchten die Täter nach Diebesgut, öffneten gewaltsam mehrere Türen und Sie nahmen einen Tresor an sich. Die Polizei bittet Hinweise auf verdächtige Personen oder Geräusche unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

