Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Holzschuppen geriet in Vollbrand - Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Ankum (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in dem "Hopfenweg" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 15 Uhr entfernte ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück. Wenig später bemerkte sein Nachbar, dass der Holzschuppen des 50-Jährigen qualmte. Nach misslungenen Löschversuchen alarmierte der Anwohner schließlich die Feuerwehr. Bei Eintreffen stellten die Löschkräfte aus Ankum und Alfhausen fest, dass der Holzschuppen, in dem unter anderem Kaminholz lagerte, bereits in Vollbrand geraten war. Der Feuerwehr gelang das vollständige Löschen der Flammen, bevor das Feuer auf die Garage sowie das Wohnhaus des 50-Jährigen übergreifen konnte. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Holzschuppen. Es ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

