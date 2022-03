Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Radfahrer bei Unfall auf K305 schwer verletzt

Hasbergen (ots)

Am Freitagnachmittag (16.45 Uhr) befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota den "Gaster Kirchweg" in Fahrtrichtung Tecklenburger Straße (K305). Beim Überqueren der Kreisstraße in Richtung der Straße "Feuerwache" missachtete der Mann aus Hasbergen die Vorfahrt eines 25-jährigen Radfahrers, der von rechts auf der Tecklenburger Straße unterwegs war. In der Einmündung "Feuerwache" erfasste der rote Kleinwagen das Zweirad des Osnabrückers. Der 25-Jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

