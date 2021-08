Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Betrunken unterwegs

Ense (ots)

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, das in "Schlangenlinien" unterwegs war. An der Halteranschrift konnte die 35-jährige Fahrerin durch die hinzugerufenen Beamten angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Die Frau wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell