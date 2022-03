POL-OS: Osnabrück: Versammlungen im Innenstadtbereich

Bad Rothenfelde (ots) - Nach einem Einbruch in eine Seniorenresidenz in der Straße "Birkenkamp" sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Die Unbekannten verschafften sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zur "Birkenstraße" Im Innern dursuchten die Täter mehrere Räume nach ...

mehr