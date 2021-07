Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wagen landet im Vorgarten

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

In der Blumenstraße verunfallte am Sonntag gegen 12.00 Uhr ein PKW. Dabei durchbrach dieser einen Zaun und kam an einem Baum im Vorgarten eines Wohngrundstückes zum Stehen. Die Feuerwehr Sprockhövel fing auslaufendes Kühlmittel mit einer Schuttmulde auf. Weiterhin wurde Bindemittel zum Abstumpfen der Flächen verteilt. Einsatzende für die 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr war 12.40 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell