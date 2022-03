Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch in Seniorenresidenz - Polizei sucht zeugen

Bad Rothenfelde (ots)

Nach einem Einbruch in eine Seniorenresidenz in der Straße "Birkenkamp" sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Die Unbekannten verschafften sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zur "Birkenstraße" Im Innern dursuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen und nahmen bislang unbekanntes Diebesgut an sich. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei aus Dissen unter 05421/921390 entgegen.

