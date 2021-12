Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211227-5-pdnms Sohn entwendet das Auto und verunfallt, Neumünster

Neumünster/Am 26.12.2021 kam es in der Straße Haart in Neumünster zu einem Streit zwischen dem Vater und seinem 31 Jahre alten Sohn. Der Sohn entwendete daraufhin die Fahrzeugschlüssel des Autos seiner Mutter, einem VW Beetle. Noch vor dem Eintreffen der Polizei schaffte es der Sohn mit dem PKW loszufahren. Die Einsatzkräfte konnten den Beetle im Stadtgebiet von Neumünster aufnehmen. Doch trotz des Ein-satzes von Blaulicht und Anhaltesignalen flüchtete der 31jährige mit dem PKW stadt-auswärts und später über die Autobahn 7 und die K 111. In der Ortschaft Boostedt verunfallte er und konnte nach kurzer fußläufigen Flucht festgenommen werden. Während der Verfolgungsfahrt fuhr der Beschuldigte extrem rücksichtslos und gefährdete mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Vernehmung stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall mit dem VW Beetle entstand ein Schaden von ca. 30.0000,--EUR. Der Fahrer blieb unverletzt. Einen besonderen Dank spricht die Polizei den BewohnerInnen von Großenaspe und Boostedt aus, die den Einsatzkräften mehrfach Hinweise auf die Fluchtrichtung des Fahrers des Beetles gaben. Und sollte es noch weitere Zeugen geben, die Anga-ben zum Tatgeschehen geben können und/oder Schäden durch die Verfolgungsfahrt in den Ortschaften entstanden sein, so können diese unter der Tel.: 04321/945-1111 der Polizei in Neumünster gemeldet werden.

