Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Nach Autorennen auf der Westerhausener Straße - Polizei sucht zwei Zeugen

Melle (ots)

Am Samstagabend stoppte die Polizei zwei Fahrzeuge nach einem illegalen Autorennen auf der "Westerhausener Straße". Auf richterliche Anordnung beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine der Temposünder. Nun suchen die zuständigen Ermittler zwei weitere Autofahrer, die zuvor von den beiden Fahrzeugen überholt wurden. Gegen 20 Uhr wurden Polizisten aus Melle auf einen weißen Mercedes und einen silbernen Mazda aufmerksam. Auf der "Westerhausener Straße", zwischen den Straßen "Am Wulberg" und "Im Gewerbepark" überholten die Männer am Ortsausgang "Wersterhausen" zwei Fahrzeuge, die vor ihnen in südliche Richtung unterwegs waren. Anschließend beschleunigten beide Fahrzeuge und erreichten dabei zeitweise Geschwindigkeiten von über 160 km/h bei erlaubten 70 km/h. Die zivile Funkstreife folgte den Fahrzeugen und stoppte den Mercedes schließlich auf dem Parkplatz "Rottkamp Nord" der A30. Nach dem Aufsuchen der Halteranschrift des Mazdas konnten die Beamten auch den zweiten Beschuldigten ermitteln. Die Männer im Alter von 39 und 18 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren. Die Mercedeslimousine der Baureihe 221 wurde zudem auf Anordnung eines Richters beschlagnahmt. Die Polizei bittet nun die beiden Autofahrer, die von dem Mercedes und dem Mazda "MX5" auf der "Westerhausener Straße" überholt wurden, sich zu melden, Tel: 05422/920600

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell