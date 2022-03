Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Vier Verletzte bei Unfall auf der L76

Ostercappeln (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Skoda den Lutterdamm aus Bohmte kommend in Richtung der Straße "Alter Damm" (L76). Beim Überqueren der Kreuzung missachtete der Mann aus Metelen (NRW) die Vorfahrt einer 34-Jährigen, die mit ihrem VW "Golf" von rechts kommend die Straße "Alter Damm" aus Neuenkirchen-Vörden kommend in Richtung Venne befuhr. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge wurden die 49-jährige Beifahrerin des Skoda und die 34-jährige Golffahrerin schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 54-jährige Skodafahrer und der gleichaltrige Beifahrer des schwarzen VW verletzten sich leicht. Alle Beteiligten wurden von mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen sind erhebliche Sachschäden entstanden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Zwei Abschlepper kümmerten sich um die Bergung der Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell