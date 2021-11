Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fenster der Rochuskapelle beschädigt

Olpe (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch (10. November, 17 Uhr) bis Donnerstag (11. November, 14 Uhr) die Rochuskapelle in der Westfälischen Straße in Olpe beschädigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand warfen die Täter mit einem Stein ein Fenster auf der rechten Seite der Kapelle ein. Es entstand geringer Sachschaden. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde die Kapelle mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

