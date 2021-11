Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ursache des Großbrandes in Gerlingen geklärt

Olpe (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe

Die Ursache des Brandes, welcher am 04.11.2021 bei einem Abschleppunternehmen in Wenden-Gerlingen ausgebrochen war, ist geklärt. Die Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe kamen in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen zu dem Ergebnis, dass der Brand fährlässig im Verlauf von Arbeiten mit einem Winkelschleifer (sog. "Flex") verursacht worden ist.

